“Cronache di sguardi siciliani”: all’Ars l’omaggio a Nicola Scafidi, il fotoreporter che raccontò 50 anni di anima siciliana

PALERMO – Sarà inaugurata domani, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala degli Armigeri dell’Assemblea Regionale Siciliana, la mostra fotografica “Cronache di sguardi siciliani”, dedicata all’opera del celebre fotoreporter palermitano Nicola Scafidi.

L’esposizione, organizzata su iniziativa della Commissione di vigilanza sulla Biblioteca dell’ARS, è un omaggio nel centesimo anniversario della sua nascita (che sarebbe caduto il 2 dicembre 2025) e raccoglie 25 scatti che ripercorrono oltre mezzo secolo di storia sociale, culturale e politica della Sicilia.

“Con questa esposizione – dichiara l’onorevole Valentina Chinnici, componente della Commissione di vigilanza – restituiamo alla collettività lo sguardo appassionato e partecipe di Nicola Scafidi sulla Sicilia e sui siciliani. I suoi scatti non sono solo documenti di straordinario valore storico, ma frammenti di un’anima collettiva che ci interrogano sul nostro passato e sul nostro futuro. La sua macchina fotografica ha immortalato, con rara sensibilità, le trasformazioni, le fatiche e le speranze della nostra Isola, consegnandoci una memoria visiva imprescindibile”.

La mostra, a cura della figlia Angela Scafidi, è stata ideata per celebrare l’eredità di un artista i cui ritratti, come ebbe a dire il giornalista Mario Genco, “hanno un’anima”. Gli scatti selezionati compongono un affresco umano vibrante e contrastante: dai bambini del terremoto del Belice che sorridevano tra le macerie, alle donne la cui dignità e fierezza traspare in ogni condizione sociale, fino agli uomini con i volti segnati dalla fatica, immortalati nei campi o nei ritrovi di paese.

Il percorso espositivo, suddiviso in sezioni, documenta anche l’evoluzione dei costumi, catturata dall’obiettivo sempre pronto di Scafidi: dalle minigonne e gli zatteroni degli anni ’70, all’avvento di una quotidianità più “smart” negli anni ’80 e ’90, fino al cambio di sguardo dell’autore, che in quegli anni si volge con malinconia alla “foto di strada” e ai paesaggi urbani mutati.

Una sezione speciale è dedicata al suo lavoro come fotografo ufficiale dell’Assemblea Regionale Siciliana, dalla sua istituzione nel 1947 fino agli anni ’70, con immagini storiche che includono le visite dei Presidenti della Repubblica Giovanni Gronchi, Antonio Segni e Sandro Pertini.

La mostra sarà visitabile gratuitamente per tutto il mese di dicembre, il giovedì dalle 17:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:30) e il venerdì mattina dalle 10:30 alle 12:45 (ultimo ingresso alle 12:00), esclusi i giorni festivi. È obbligatoria la prenotazione al numero 338 7039475.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo fotografico che raccoglie 60 immagini di Nicola Scafidi, arricchito dai testi della Commissione di vigilanza (on. Marianna Caronia, on. Valentina Chinnici e on Roberta Schillaci), del Segretario generale dell’ARS Fabrizio Scimè, del Direttore del Servizio Biblioteca e Archivio Storico Michele Balistreri, della curatrice Angela Scafidi, di Maria Pirrotta e dei giornalisti Daniele Billitteri e Simonetta Trovato.