Da domani a Palermo L’edizione 2022 di “Share it”

PALERMO – L’evento estivo dei Giovani Confcommercio, “Share It”, sbarca a Palermo. L’importante meeting nazionale si svolgerà giovedì 16 e venerdì 17 giugno e porterà nel capoluogo siciliano circa 100 giovani imprenditori dei gruppi giovani di Confcommercio provenienti da tutta Italia e dalle diverse categorie del terziario di mercato per una “due giorni” di lavoro dedicata al networking, alla formazione e alla condivisione di esperienze e conoscenze su temi legati alle nuove tecnologie, all’impresa e all’associazionismo.

Giovedì 16 giugno, alle 14, i lavori saranno aperti a Palazzo Belmonte Riso dal presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Andrea Colzani, con il presidente di Confcommercio Giovani Palermo, Dario Scalia. Dopo una sessione di inspiring speech, si terrà un hackaton con gruppi di lavoro che in una “maratona” di idee si metteranno in gioco sui progetti che hanno caratterizzato il lavoro e le attività del Gruppo Giovani in questi anni. Nel percorso, i partecipanti saranno accompagnati da Paolo Gubitta, ordinario di Business Organization ed Entrepreneurship all’Università di Padova, e Fabio Tognetti, amministratore delegato di Unreal Training.

Venerdì 17 giugno, alle 10 a Palazzo Steri, dopo i saluti del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli e il benvenuto del Rettore dell’Università di Palermo, Mario Midiri e della Presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, saranno presentati i risultati dei lavori della giornata precedente.

Fra le attività di team building in programma a latere dei lavori, la visita guidata del percorso arabo-normanno e di Palazzo Steri e uno spettacolo emozionale di video mapping alla Chiesa di Santa Caterina a Piazza Pretoria che animerà la serata di giovedì.