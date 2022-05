Da domani entrano in servizio a San Vito 5 vigili stagionali

SAN VITO LO CAPO – Al Comune di San Vito Lo Capo, dal primo giugno, entreranno in servizio cinque vigili stagionali. Espletato l’iter della selezione pubblica indetta nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, questa mattina (31 maggio) i neo agenti di polizia locale hanno firmato i rispettivi contratti di lavoro a tempo determinato part-time alla presenza del sindaco Giuseppe Peraino e del vicesindaco ed assessore alla polizia municipale Franco Valenza. I neoassunti sono Valentina Ferrigno, nata a Caltagirone, Angela Pecorella e Grazia Calvino di San Vito Lo Capo, Roberto Martino Valenza, di Palermo, e Maria Antonia Anna Gucciardi, nata a Trapani.

I cinque vigili stagionali presteranno 26 ore di servizio settimanali fino al 31 ottobre 2022 andando ad affiancare il comparto della polizia municipale del Comune, dove nei mesi scorsi erano state assunte due unità, sempre tramite concorso pubblico, e gli agenti provenienti da altri Comuni.

«Sono contento di aver raggiunto un obiettivo politico che avevo inserito nel mio programma elettorale – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino -. La presenza di personale stagionale permetterà di rafforzare, finalmente, il controllo del nostro territorio nel periodo estivo. Sono cinque persone motivate che hanno superato brillantemente la selezione e mi fa piacere che tra di loro ci siano anche due sanvitesi».

«Grazie al lavoro svolto in questi anni – dichiara il vicesindaco ed assessore alla polizia municipale Franco Valenza -, adesso siamo ben strutturati per affrontare la stagione balneare. La polizia municipale è un presidio fondamentale per garantire la vivibilità, la sicurezza e il decoro urbano, specialmente per una meta turistica come San Vito Lo Capo. Ai neoassunti auguro buon lavoro».