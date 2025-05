Da Marsala a Vita il Vescovo concederà l’indulgenza plenaria ai fedeli. Sette sono i luoghi di culto individuati in Diocesi per il Giubileo 2025

MAZARA DEL VALLO – Sul solco del cammino giubilare, nelle prossime settimane, in alcuni luoghi di culto della Diocesi (non inseriti tra quelli già indicati a inizio anno giubilare), sarà concessa l’indulgenza plenaria in occasione di particolari momenti di festa e solo per un giorno. Lo scorso 8 maggio il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha concesso l’indulgenza plenaria presso il Santuario Maria Ss. della Tagliata a Castelvetrano. I prossimi appuntamenti saranno al Santuario Nostra Signora di Fatima di contrada Birgi a Marsala, martedì 13 maggio, in occasione della festa della Madonna di Fatima. Domenica 25 maggio, l’indulgenza plenaria sarà concessa presso la parrocchia San Francesco di Paola di Salemi, in occasione dei festeggiamenti per il Santo. Domenica 1° giugno, indulgenza plenaria presso la parrocchia Maria Ss. di Tagliavia, in occasione dell’omonima festa.

Sono sette, tra Santuari e parrocchie, i luoghi giubilari che il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha indicato per il Giubileo 2025 nella Diocesi di Mazara del Vallo. Fino al 28 dicembre 2025 sono «da considerarsi luoghi giubilari» il Santuario Maria Ss. del Paradiso di Mazara del Vallo, il Santuario Maria Ss. della Cava di Marsala, Chiesa della Tagliata a Castelvetrano, Santuario Madonna della Libera di Partanna, parrocchia Maria Ss. della Confusione di Salemi, Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo e Santuario Maria Ss. della Margana a Pantelleria.