Da martedi’ al via gli “HPV DAYS” per la prevenzione del Papilloma Virus

TRAPANI – La Direzione generale dell’Asp Trapani, in occasione della campagna internazionale di sensibilizzazione sul Papilloma Virus, indice gli “HPV Days 2025”, quattro giornate dedicate alla vaccinazione contro l’infezione da papilloma virus dal 4 al 7 marzo, cui seguirà l’8 marzo una giornata di sensibilizzazione sul tema.

Le attività sono a cura del Dipartimento di Prevenzione, diretto da Francesco Di Gregorio, in sinergia con il responsabile dell’UOC Sanità pubblica ed Epidemiologia, Gaspare Canzoneri.

La vaccinazione verrà offerta in maniera gratuita e senza prescrizione medica (ciclo completo). Potranno recarsi nei centri vaccinali tutte le donne dagli 11 anni compiuti fino ai 45 anni, gli uomini dagli 11 anni compiuti ai 26 anni e i partner di donne positive al papilloma virus, presentando appositiva certificazione di positività.

L’infezione da Papillomavirus Umano (HPV) è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi, responsabile di diverse patologie, tra cui il carcinoma della cervice uterina nelle donne e altri tumori anogenitali e orofaringei in entrambi i sessi.

L’Azienda effettua anche gli screening gratuiti, attraverso i Consultori familiari, per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina tramite l’HPV test per le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni, da ripetersi ogni 5 anni, mentre per le donne tra i 25 e i 29 anni è previsto il PAP – test ogni 3 anni.

“In queste giornate abbiamo voluto estendere la vaccinazione gratuita – dice il direttore generale Ferdinando Croce – anche a quella fascia di popolazione che solitamente, per età, non rientra nei target previsti dal calendario regionale, ma che è comunque a rischio. La prevenzione rappresenta sempre lo strumento di tutela della salute pubblica più importante che abbiamo per contrastare l’infezione da papilloma virus e ridurre l’incidenza delle neoplasie”.

L’utenza potrà recarsi dal 4 al 7 marzo, senza prenotazione, nei seguenti centri vaccinali distrettuali:

Trapani-Erice: Cittadella della Salute-Palazzo Giglio

Marsala: piazza Marconi n. 1

Mazara del Vallo: via Furia Tranquillina n. 1

Castelvetrano: piazza Martiri d’Ungheria n. 1

Campobello di Mazara: piazza Nino Buffa n.1

Alcamo: viale Europa n.60

Pantelleria: piazza Almanza

I centri vaccinali saranno aperti dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. In occasione degli HPV Days sarà possibile effettuare contemporaneamente altri vaccini, sia pediatrici che generici.

Inoltre, sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, verranno svolti due eventi di sensibilizzazione e promozione della vaccinazione a Trapani, in piazza Municipio, dalle 09.30 alle 13.00 e a Castelvetrano al Convento dei Minimi, a piazza San José Maria Escrivà, sempre dalle 09.30 alle 13.00.