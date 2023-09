Da Mazara del Vallo a Marsiglia, in sei agli “Incontri mediterranei”

MAZARA DEL VALLO – Un gruppo formato da due giovani tunisini che vivono a Mazara del Vallo, due componenti della Commissione diocesana di Pastorale giovanile, un seminarista e suor Alessandra Martin (direttore dell’Ufficio per le migrazioni e la mobilità umana) partecipano agli “Incontri mediterranei, mosaico di speranza” che sino al 24 settembre si stanno svolgendo a Marsiglia, in Francia. «Vivremo un evento unico che vedrà incontrarsi migliaia di persone che, in modi diversi, appartengono o sono legati al Mediterraneo, alle sue sponde e alla sfida che questo “luogo” fatto di un mare che unisce tantissimi popoli, culture e religioni vuole costruire per un futuro di pace e di speranza certa», spiega suor Alessandra Martin. I giovani provenienti da Mazara del Vallo fanno parte del gruppo di 120 di tutte le confessioni e religioni che si stanno ritrovando insieme ai Vescovi cattolici dei 30 Paesi del Mediterraneo. Ospitata nelle famiglie, la delegazione di Mazara del Vallo vivrà incontri con gli studenti di Marsiglia e parteciperanno a preghiere, incontri e spettacoli organizzati nel cuore della città. Sabato pomeriggio Papa Francesco presiederà la celebrazione eucaristica e ascolterà i risultati dei lavori. Al Pontefice sarà consegnata la Carta del Mediterraneo, frutto e sintesi degli impegni concordati. «Questo evento – spiega ancora suor Alessandra Martin – aprirà certamente nuove prospettive sul pensarci e sentirci parte del Mediterraneo che Papa Francesco descrive così: “Il Mediterraneo ha una vocazione particolare: è il mare dell’ibridazione, culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione”».