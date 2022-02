Da oggi gli studenti della scuola media rientrano nel loro originario istituto in sicurezza

PARTANNA – E’ stato inaugurato e restituito alla comunità scolastica di Partanna, ieri pomeriggio (7 febbraio), l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” – plesso Scuola Media A. Savoia Aosta di via Trieste.

Alla cerimonia pubblica oltre a una delegazione rappresentativa degli alunni e delle loro famiglie, hanno preso parte i Dirigenti scolastici e le Autorità cittadine. L’edificio, oggetto di lavori per adeguamento sismico e strutturale, per un ammontare di €.2.659.300,00, da oggi apre nuovamente le porte agli studenti che potranno riappropriarsi dei loro spazi in tutta sicurezza.

“Avevamo pensato di ambientare la manifestazione in un contesto diverso – ha detto il sindaco, Nicolò Catania – estendendo la partecipazione, ma in considerazione del momento pandemico ancora in corso abbiamo preferito una cerimonia più sobria. Dopo anni di lavoro abbiamo raggiunto questo atteso risultato: l’ottimale sistemazione dei locali della scuola, per cui ringrazio quanti si sono spesi nel corso di questi anni, dall’Ufficio Tecnico alle maestranze tutte. Oggi siamo felici di consegnare una scuola moderna, sicura e confortevole allo stesso tempo”.

Dopo il breve discorso del Dirigente Scolastico, Giuseppe Inglese, che ha fatto seguito alla tradizionale benedizione, è stato il momento del taglio del nastro, cui hanno preso parte due alunni della scuola: la più giovane e il più ‘maturo’.