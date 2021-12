Da oggi in Sicilia obbligo della mascherina anche all’aperto

PALERMO – Per i cittadini con un’età superiore a 12 anni e fino al 31 dicembre di quest’anno viene introdotto in Sicilia l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico si occuperanno di far rispettare la norma, anche attraverso l’applicazione delle sanzioni […]