Da Partanna alla Milano Fashion Week

PARTANNA – La fashion hair Cetty De Blasi, titolare del salone “La tua immagine Cetty” di Partanna, è stata inserita nel Team “Sebastian Professional Italia e Wella”, brand simbolo dell’hairstyle internazionale d’avanguardia, oltretutto Official Haristyle della Milano Fashion Week 2020. Insieme alla sua troupe di affermati parrucchieri, Cetty De Blasi, dal 21 al 22 febbraio, è stata nel backstage delle sfilate dei brand di Salvatore Ferragamo e Dhru Kapoor & Ara Lumiere, per occuparsi minuziosamente dell’hairstyling di modelle e modelli.

“Essere official Hairstyling della Milano Fashion Week è un gran motivo d’orgoglio, – ha dichiarato Cetty De Blasi – non capita tutti i giorni di lavorare per eventi importanti come questo. Un’esperienza del genere è sicuramente impegnativa, ricca di responsabilità, ma allo stesso tempo è il giusto riconoscimento per chi dedica costantemente al proprio lavoro tanta passione”.

Il salone “La tua immagine Cetty”, si contraddistingue per la professionalità e creatività del proprio team, sempre aggiornato grazie a programmi di formazione ben strutturati, oltre che per le altissime performance rese grazie all’utilizzo dei prodotti Sebastian professional: dalle colorazioni in grado di rispondere ad ogni esigenza, ai prodotti care e styling, ai trattamenti specifici per esaltare ogni tipo di capelli. Passione e amore verso il proprio lavoro e la cura verso ogni persona che si affida loro, ne fanno un tratto distintivo che l’ha portata al raggiungimento di un traguardo così prestigioso.