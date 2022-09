ALCAMO – A partire da quest’anno le Vie dei Tesori passano anche per la città di Alcamo. ABC – Alcamo Bene Comune esprime orgoglio per il traguardo raggiunto da Donatella Bonanno, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Alcamo e da Enza Scaglione, responsabile del coordinamento tra le associazioni e i volontari. Il […]

ALCAMO – A partire da quest’anno le Vie dei Tesori passano anche per la città di Alcamo. ABC – Alcamo Bene Comune esprime orgoglio per il traguardo raggiunto da Donatella Bonanno, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Alcamo e da Enza Scaglione, responsabile del coordinamento tra le associazioni e i volontari. Il festival sarà presentato ad Alcamo domani venerdì 23 settembre alle ore 10.30 presso l’Oratorio del Collegio dei Gesuiti. “Siamo certe che i tre weekend dall’1 al 16 ottobre saranno un momento importante per la nostra città, un’occasione di coinvolgimento della nostra comunità e uno straordinario appuntamento per svelare luoghi (alcuni dei quali solitamente chiusi al pubblico), passeggiate, esperienze ai turisti che la visiteranno”, hanno detto.