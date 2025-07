Da “Terre Sicane Wine Fest”, l’appello per salvare le aree interne

CONTESSA ENTELLINA – «Nel nostro territorio ci sono imprese agricole e vinicole che dimostrano, con fatturati di milioni di euro, una florida vitalità economica e sono esempi positivi di sviluppo in aree interne come la nostra, questo in controtendenza alla “fotografia” fatta dal Piano strategico nazionale delle aree interne 2021-2027 pubblicato poche settimane addietro dal Governo. Da “Terre Sicane Wine Fest” il nostro appello è affinché in queste aree lontane dai grandi centri, sia pubblico che privato continuino a investire, tralasciando l’idea che tutto è impoverito e desertificato». Parla così il sindaco di Contessa Entellina al termine della settima edizione del “Terre Sicane Wine Fest” (sostenuto anche dalla Regione Siciliana) che ieri sera (27 luglio) ha chiuso i battenti nel piccolo centro del Palermitano. Comune arbëreshë di poco meno di 1.500 abitanti, da sette anni con “Terre Sicane Wine Fest” l’ente pubblico ha valorizzato e messo in vetrina piccoli e grandi produttori di vino delle Terre Sicane, 25 aziende che producono vino di qualità in questa area interna della Sicilia. «Se qui registriamo questa vitalità economica significa che nessuno si piange addosso – dice ancora il sindaco Spera – è vero che c’è un graduale spopolamento ma ci sono prospettive per restare con tante aziende che in quest’area interna oggi hanno aperto le porte all’enoturismo, creando nuovi posti di lavoro nella filiera. Naturalmente confidiamo nel fatto che lo Stato e la Regione non ci abbandonino e ci aiutino a salvare queste aree interne ricche di enormi potenzialità».

Sabato sera, all’Abbazia Santa Maria del Bosco, si è tenuto l’evento clou della tre giorni. Sono state 1.500 le persone che hanno partecipato ai banchi d’assaggio di tutte le aziende del territorio. Una lunga serata che ha messo insieme cibo (con Giusina in cucina e Salvo Terruso), musica (con Tony Esposito e Retroska) e arte (con le mostre di Vincenzo Bruno, Domenico Pellegrino e Lorenzo Maniscalco). Nella piazza di Contessa, invece, venerdì e domenica si sono svolte le Masterclass coi vini in degustazione.