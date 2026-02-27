Da Trapani al palco più visto d’Italia. Alessia Miceli danza a Sanremo

ÀTRAPANI – C’è anche un pezzo di Trapani sul palco del Festival di Sanremo.

Si muove tra le luci, segue il tempo, accompagna artisti che quel palco lo vivono da protagonisti. È Alessia Miceli, classe 2001, danzatrice trapanese entrata nel corpo di ballo della kermesse più seguita del Paese.

In queste sere si è esibita al fianco di LDA e Aka 7even. Non una comparsa. Ma parte integrante di uno spettacolo che arriva nelle case di milioni di italiani. Un risultato che certifica un percorso fatto di studio, sacrifici e gavetta. Lontano dai riflettori, fino a ieri. Dentro i riflettori, oggi.

Non è la sua prima esperienza in produzioni televisive di primo piano. Alessia Miceli ha fatto parte del corpo di ballo di X Factor, partecipando a tutte le puntate del talent e anche alla finale andata in scena a Napoli, in Piazza del Plebiscito. In quell’occasione si è esibita sul palco insieme all’artista internazionale Jason Derulo, ospite della trasmissione Sky.

Sanremo resta una vetrina enorme. E per una giovane professionista della danza rappresenta un passaggio che può cambiare traiettorie e prospettive. La presenza di Alessia Miceli sul palco dell’Ariston diventa così anche una buona notizia per il territorio. Perché racconta di un talento nato a Trapani che trova spazio nei contesti nazionali più competitivi.

Non è solo una storia personale. È il segnale che il lavoro, quando è continuo, può portare lontano. Anche partendo dalla Sicilia.