Dai microspazi alla comunità educante: a Marsala un incontro del Progetto “Micropolis, un nuovo modello welfare di comunità”

MARSALA – È in programma lunedì 27 aprile alle ore 16, presso l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” – plesso Digerbato, l’appuntamento di restituzione delle esperienze realizzate nello Spazio Micropolis di Marsala, uno dei tre microspazi educativi attivi dal 2023 nell’ambito del progetto promosso da Impresa sociale Con i Bambini grazie al supporto di un vasto partenariato locale. L’incontro sarà l’occasione per raccontare quanto realizzato in questi anni e condividere esperienze, risultati e riflessioni emerse nei diversi territori coinvolti.

Micropolis nasce per contrastare la povertà educativa e rafforzare la comunità educante nelle periferie urbane, attraverso tre microspazi dedicati a bambini e famiglie. Il progetto ha costruito luoghi di prossimità accessibili e inclusivi, capaci di rispondere ai bisogni educativi e sociali dei territori, dove educazione, esperienze all’aperto, supporto alle famiglie e servizi si intrecciano: dalle attività indoor e outdoor per i bambini agli spazi di ascolto e confronto per i genitori, fino a percorsi di accompagnamento e partecipazione condivisa. Durante l’incontro sarà presentato il lavoro di ricerca che ha accompagnato il progetto, realizzato dall’Università degli Studi di Enna “Kore” e dall’Università degli Studi di Palermo. Un lavoro che ha permesso di osservare da vicino le attività, ascoltare educatori e famiglie e mettere a fuoco bisogni, criticità e punti di forza, contribuendo a delineare un modello educativo di comunità. Sarà poi condiviso anche il racconto delle attività realizzate: non solo laboratori e momenti educativi per bambini, ma anche sportelli di ascolto, incontri con i genitori, occasioni di confronto e iniziative rivolte al territorio, che hanno contribuito a creare relazioni e rafforzare il legame tra scuola, famiglie e comunità.

Il progetto, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è realizzato dal Consorzio Solidalia insieme a un ampio partenariato territoriale che coinvolge enti del terzo settore, istituzioni, scuole e università: Eduverso, Arché, Associazione Casa della Comunità Speranza, Comitato di quartiere Fontanelle Insieme, Familia Società Cooperativa Sociale, Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Koinonia, Synergia, Zeroseiup, i Comuni di Marsala e Mazara del Vallo, la Parrocchia San Nicola – Fontanelle, gli Istituti Comprensivi “Mario Nuccio” (Marsala), “Paolo Borsellino – D. Ajello”, “Anna Frank” e “G. Boscarino – A. Castiglione”, insieme alla Libera Università degli Studi di Enna “Kore” e all’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento SPPEFF.

Dopo Marsala, gli incontri proseguiranno anche negli spazi Micropolis di Mazara del Vallo e Agrigento. Micropolis lascia in eredità non solo servizi e attività, ma soprattutto relazioni, competenze e nuove possibilità: semi di comunità che continuano a crescere oltre la conclusione del progetto.