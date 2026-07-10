Dal 15 luglio al 6 settembre navetta gratuita per collegare Marinella al Parco archeologico e alle spiagge

MARINELLA DI SELINUNTE – Dal 15 luglio al 6 settembre 2026 a Marinella di Selinunte sara’ avviato il nuovo servizio gratuito di navetta promosso dall’Amministrazione comunale di Castelvetrano per facilitare gli spostamenti di residenti e turisti, ridurre il traffico veicolare e migliorare la mobilità estiva. Il servizio prevede due linee, con capolinea per entrambe in Piazza Persefone (Casello 8). La Circolare “Borgata” collegherà Piazza Persefone, Piazza Iole Bovio Marconi (ingresso del Parco Archeologico), via Caboto, Piazza Efebo, via Marco Polo, l’ingresso della Spiaggia Acropoli, via della Cittadella, Piazza Metope, via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle (Scaro), via del Cantone, via Palinuro, via Icaro, via Pindaro (Oasi), via Pitagora e ritorno in Piazza Persefone. Le partenze sono previste alle 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 20:30, 20:45, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 23:15, 23:30, 23:45 e 00:00.

La Circolare “SS. 115 – Via Cavallaro” con capolinea a piazza Persefone (Casello 8) servirà la SS. 115, Athena, Castello, via Cavallaro Nord, Villaggio Catalano, via Cavallaro Sud e via Persefone, con partenze alle 11:30, 14:00, 17:00, 20:00, 22:30 e 00:30.