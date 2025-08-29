Dal 1°Settembre al via il mese del creato: le iniziative in Diocesi

MAZARA DEL VALLO – Il 1° settembre prenderà il via il mese del Creato (in programma sino al 4 ottobre), durante il quale le comunità cristiane del mondo pregano e agiscono per la cura della casa comune. Anche nella Diocesi di Mazara del Vallo è in programma una Giornata di riflessione e preghiera di riparazione per le azioni contro il Creato, «che possa spronarci a un impegno serio e continuo per custodire la vita umana e i doni (terra, acqua, aria, mare, piante, animali) che Dio ci ha affidato», spiega don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, la salvaguardia del Creato. La data della Giornata sarà definita nelle prossime settimane. Intanto lunedì 1° settembre nella chiesa-rettoria San Giovanni Battista, dalle 18,30 alle 20, sarà celebrata la santa messa per la custodia del Creato con il nuovo formulario e le relative letture bibliche. Terminata l’Eucaristia si potranno ascoltare alcune meditazioni di lode a Dio Creatore, al tramonto del sole, e si presenterà un impegno da realizzare a difesa del mare e dell’ambiente circostante.