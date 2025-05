Dal 20 al 27 maggio corso professionale per aspiranti pizzaioli

PALERMO – Si svolgerà dal 20 al 27 maggio a Palermo un nuovo corso professionale per aspiranti pizzaioli, organizzato da Confcommercio e Fipe Palermo. Il corso vedrà l’adesione di otto strutture d’eccellenza del settore della ristorazione di Palermo e provincia che hanno manifestato la propria disponibilità ad accogliere gli aspiranti pizzaioli con la prospettiva di offrire in futuro concrete opportunità di inserimento lavorativo in azienda, considerato peraltro che la figura del pizzaiolo è una tra le più richieste nel mondo della ristorazione.

Il Corso per pizzaioli prevede cinque intense lezioni pratiche in laboratorio e 100 ore di stage formativo. Le aziende coinvolte sono La Braciera, Villa Costanza e Porto Costanza, Filo D’Oro, La Cubana, Country House (Termini Imerese), Caffetteria 28 – Pasticceria e Pizzeria (Termini Imerese), Arte Bianca Bakery (Trabia).

Per informazioni e iscrizioni: telefono 333 2643976 o mail marketing@confcommercio.pa.it