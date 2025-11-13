Dal 26 al 29 dicembre ritorna il presepe vivente da Nazareth a Betlemme. Prenotazione dei biglietti da sabato

GANGI – Inizia il conto alla rovescia per la quindicesima edizione “Da Nazareth a Betlemme” il presepe vivente di Gangi considerato tra i più belli e suggestivi d’Europa. Una favola che, dal 26 al 29 dicembre, in una concentrazione di emozioni presenterà il colossal teatrale sulla storia dalle origini di Gesù a Nazareth e a Betlemme. Una kermesse attenta e meticolosa nella ricostruzione degli ambienti che si intrecceranno con le antiche vestigia della città. L’organizzazione, curata dall’associazione “da Nazareth a Betlemme” e dal Comune di Gangi, fa sapere che è necessario acquistare con largo anticipo il ticket d’ingresso considerato che ogni anno la manifestazione fa registrare il tutto esaurito. Già da sabato prossimo (15/11/2025) dalle ore 9,00 di mattina sarà possibile prenotare l’accesso alla manifestazione che prevede rappresentazioni ogni mezz’ora dalle ore 17,00 e fino a mezzanotte. La vendita dei ticket sul sito: www.presepeviventegangi.com.

Sul sito è anche possibile leggere il regolamento per l’accesso al percorso del presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme”.