PALERMO – Dal 31 marzo al 7 aprile torna la Simana dû Sicilianu, l’iniziativa dedicata alla promozione e all’uso quotidiano della lingua siciliana, giunta quest’anno alla terza edizione. Un evento atipico, senza un luogo fisso né un programma centralizzato: la sua forza sta proprio nella diffusione capillare. Chiunque può partecipare, ovunque si trovi, impegnandosi per una settimana a usare, leggere, ascoltare e condividere il siciliano nella vita di tutti i giorni.

Un evento “senza sede”: la lingua come spazio comune

La Simana dû Sicilianu non è un festival tradizionale. Non prevede palchi, biglietti o un unico calendario. L’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) afferma in una sua nota che «è un invito collettivo a: parlare in siciliano in quei contesti in cui normalmente non lo si usa, leggere libri in lingua, studiarla attraverso grammatiche e dizionari, scrivere post sui social in siciliano, ascoltare musica siciliana, riscoprire parole e modi di dire. Un’azione semplice ma potente, pensata per riportare la lingua nel suo ambiente naturale: la quotidianità».

Scuole e associazioni chiamate a partecipare

L’iniziativa non vuole coinvolgere solo le singole persone ma anche associazioni culturali, scuole, gruppi locali e realtà che operano sul territorio. A tutti viene chiesto di organizzare, nel corso della settimana, attività dedicate: letture, laboratori, incontri, momenti di confronto o semplici iniziative interne che favoriscano l’uso della lingua.

L’impegno dell’Accademia della Lingua Siciliana

Per l’occasione, l’Accademia della Lingua Siciliana, facente parte di AUCLIS, mette a disposizione gratuitamente una grammatica e un dizionario in formato PDF. Chiunque può richiederli inviando una mail a accademialinguasiciliana@gmail.com.

L’Accademia fornisce, inoltre, supporto e materiale didattico agli insegnanti che desiderano proporre attività nelle proprie classi, contribuendo così a rafforzare la presenza del siciliano nei percorsi educativi.

Una serata di lettura online il 1° aprile

Tra gli appuntamenti già annunciati, spicca la serata di lettura organizzata dall’Accademia in collaborazione con l’associazione Siculomania, anch’essa facente parte di AUCLIS. L’incontro si terrà mercoledì 1° aprile alle 21:30, in modalità online. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque, in qualsiasi parte del mondo si trovi; è necessario inviare la propria adesione a info@siculomania.com.

Un invito alla comunità siciliana

La Simana dû Sicilianu è, in definitiva, un gesto collettivo di cura verso una lingua che appartiene a milioni di persone, dentro e fuori l’isola. Un’occasione per riscoprirla, praticarla, farla vivere e trasmetterla. Per partecipare non è necessario essere esperti: basta volerla usare.