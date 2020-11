Dal 4 dicembre la Compagnia aerea Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa

TRAPANI – Finalmente, si “decolla”. Da venerdì 4 dicembre prossimo, La Compagnia aerea Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo “inaugurale” è il Trapani Perugia con partenza alle 7,30 e rientro alle 9,40. La tariffa è di euro 51,69 per i residenti. Per il […]

TRAPANI – Finalmente, si “decolla”. Da venerdì 4 dicembre prossimo, La Compagnia aerea Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo “inaugurale” è il Trapani Perugia con partenza alle 7,30 e rientro alle 9,40. La tariffa è di euro 51,69 per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid, sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti a riprova della grande attenzione che il vettore bulgaro mostra verso i passeggeri per stimolarne gli spostamenti in un momento di assoluta contrazione.

«In attesa del vaccino e dell’auspicato ritorno alla normalità – sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, gli operatori del trasporto aereo non si arrendono e ci stiamo spendendo affinché, seppur con le dovute limitazioni, tutti i progetti portati avanti in tempi migliori vadano avanti e non si perdano. La continuità territoriale è uno di essi, e vede virtuosamente uniti, il governo nazionale, regionale e le compagnie aeree, tra cui Tayaranjet che ringraziamo, insieme all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, perché il diritto a volare dei trapanesi sia più forte del Covid-19».

Sempre venerdì 4 dicembre alle ore 11,45 al via anche il Trapani Ancona con rientro dalla città marchigiana alle ore 14,05. Tariffe da euro 51,59. Da sabato 5 dicembre parte anche il collegamento Trapani Trieste con partenza alle ore 7,30 dall’aeroporto siciliano e rientro dalla città friulana alle ore 9,55.

Ogni lunedì si ripeteranno tutte le altre destinazioni: Trapani Ancona alle ore 7,30, Ancona Trapani alle ore 9,50; Trapani Perugia alle ore 12,00 e Perugia Trapani alle ore 14,10; Trapani Trieste alle ore 16,35 con rientro alle ore 19,00. I voli sono acquistabili sul sito www.tayaranjet.com e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online.

La Tayaranjet annuncia anche di riservare una tariffa speciale agli operatori sanitari: «Si tratta di un gesto di gratitudine verso gli operatori sanitari che si prendono cura della nostra vita in ogni momento e in qualsiasi circostanza» riferisce Gianfranco Cincotta, country manager Italia di Tayaranjet. Per partecipare all’iniziativa, il personale sanitario (medici, infermieri, assistenti paramedici) in viaggio per motivi lavorativi legati alla fase emergenziale, potrà inviare una mail a emergenzacovid@tayaranjet.com, e Tayaranjet applicherà una scontistica tariffaria pari al 50% sul prezzo del biglietto, tasse incluse.