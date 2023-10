Dal 5 ottobre al cinema, il film d’animazione “Arkie e la magia delle luci”

ROMA – Uscirà al cinema il 5 ottobre distribuito da Notorious Pictures il film di animazione Arkie e la magia delle luci firmato da Ricard Cussó e Tania Vincent, con la voce dello youtuber Vincenzo Tedesco.

Tratto dalla graphic novel di successo Scarygirl del celebre artista australiano Nathan Jurevicius, il film racconta la storia di Arkie, una ragazza speciale con una dote innata per la tecnologia e un braccio simile ad un tentacolo. Suo padre Blister è un polpo gigante con il dono di poter rigenerare la vita. Improvvisamente arriva una terribile minaccia a rovinare il loro mondo colorato e perfetto, una strana perdita di luce solare. Entrambi cercano di mantenere in vita la flora locale ma Arkie non sembra possedere lo stesso dono di suo padre di rigenerare vita.

Ha inizio così un rocambolesco viaggio in cui la giovane Arkie imparerà a cavarsela da sola, e incontrerà dei nuovi compagni di viaggio.

Il film, infatti, utilizza i codici della fiaba moderna, strizzando l’occhio agli intramontabili classici, per riflettere su tematiche a carattere universale come la crescita, il senso della famiglia e dell’amore.

A prestare la voce di uno dei personaggi principali, Zig Zag, è lo youtuber Vincenzo Tedesco, approdato sul web nel 2015 all’età di 18 anni. Si definisce “un unicorno”, un ragazzo originale, creativo che ogni giorno riesce a far sorridere milioni di persone con i suoi social ed il suo amore per la vita. Tratta i temi che gli stanno a cuore come: libertà, uguaglianza e tolleranza.

Nel 2021 ha scritto un libro edito Mondadori dal titolo Proud Of Me. Ditemelo adesso che sono sbagliato (2021).