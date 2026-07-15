Dal rock internazionale alla Sagra della Spiga, dal jazz d’autore al Festival del Giornalismo: Gangi presenta il cartellone estivo che anima il borgo da luglio a settembre

GANGI – Il Comune di Gangi presenta il calendario ufficiale dell’Estate Gangitana 2026, il cartellone che da luglio a settembre animerà il borgo con appuntamenti culturali, musicali, sportivi e teatrali.

L’avvio degli eventi è previsto nel weekend del 24, 25 e 26 luglio, con una ciclopedalata, una sfilata equestre e uno spettacolo serale.

Il cuore della programmazione sarà dal 1° al 9 agosto con la 61ª edizione della Sagra della Spiga, evento identitario e simbolo della tradizione gangitana. La serata di punta dell’estate è in programma il 10 agosto con un appuntamento di grande richiamo: il Summer ROCK EXPLOSION TOUR, che porterà a Gangi tre protagonisti della scena rock internazionale – Stef Burns, Will Hunt e Andrea Torresani. Il concerto, in programma alle 21:30 in Viale delle Rimembranze, offrirà una produzione tecnica di alto livello e una cornice scenografica che valorizza il viale panoramico. A seguire, alle 23:30, l’esperienza immersiva “Stars in Silent”.

Dall’11 al 14 agosto, Gangi sarà punto di riferimento culturale dell’estate madonita con Enjoy’s Jazz, che ospiterà i concerti di Alessio Bondì, Acoustic Concert, Shakalab, Franima, Alessandra Salerno, Chiara Civello, Mandralisca Quintet e il gruppo locale composto da La Placa, Nasello e Ferraro. Il 15 agosto è in programma lo spettacolo “Vogliamo fare show” con Claudione e Vespertino.

Il 21 agosto Gangi ospiterà la Finale Regionale di Miss Italia 2026, mentre il 22 agosto si terrà la 18ª edizione della Notte Bianca. Dal 27 al 30 agosto spazio alla 3ª edizione del Cover Fest, dedicato alle migliori cover band.

A settembre, dal 4 al 6, si svolgeranno la Seconda Mostra dell’Artigianato e MadoCooking Together 2026, a cura del CCN. Dall’11 al 13 settembre, Gangi ospiterà il Festival del Giornalismo e della Comunicazione Enogastronomica delle Madonie, mentre il 13 settembre è previsto il Premio Tesi di Laurea “Centineo”. Durante tutta l’estate sono inoltre programmate mostre pittoriche e fotografiche, oltre a presentazioni di libri. Il calendario completo è disponibile nel manifesto ufficiale dell’Estate Gangitana.

L’Amministrazione comunale esprime un ringraziamento istituzionale ai partner che hanno reso possibile la realizzazione dell’intero programma: Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo, Enel, Banca di Credito Cooperativo Madonie, Simegas, Associazione Nois, Pro Loco, insieme alle numerose realtà associative del territorio. Il loro sostegno conferma la centralità di Gangi nel panorama culturale delle Madonie e la volontà condivisa di investire in eventi di qualità.

«Ringraziamo i partner istituzionali e privati che hanno creduto nel valore di questo programma – dichiarano il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Stefano Sauro – L’Estate Gangitana è un progetto condiviso, costruito insieme alle associazioni e alla comunità, e offre una varietà di appuntamenti per tutti i gusti».



