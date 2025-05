“Dal Sistina a Broadway”, la musica tra pellicole e commedia italiana

TRAPANI – Un emozionante percorso musicale, dalle atmosfere Disney ai grandi classici italiani. Il concerto “Dal Sistina a Broadway” è quello che sarà proposto oggi mercoledì 28 maggio, alle ore 21.00, nella sala grande del complesso San Domenico di Trapani, nell’ambito degli eventi extra della 77ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e che vedrà protagonista il coro di voci bianche e cantori solisti dell’Ente, diretti da Anna Lisa Braschi, con la partecipazione speciale di alcuni studenti del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

Sono due i momenti del concerto: il primo ripercorrerà le melodie di Alan Menken scritte per il film colossal “La bella e la bestia”: pellicola del 1991 che incassò 331 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo, a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. Il secondo momento è, invece, dedicato ad “Aggiungi un posto a tavola”, la commedia italiana firmata da Garinei e Giovannini, con le musiche di Armando Trovajoli (Aggiungi un posto a tavola, Notte per non dormire, Una formica è solo una formica, Concerto per prete e campane).

L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prossimo appuntamento: giovedì 5 giugno, ore 21.00, presso il complesso San Domenico di Trapani, “Il riscatto e il futuro”, con l’orchestra Tornaccantà.

La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani.