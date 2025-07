Dalla Sicilia alla Colombia: “A Pila” è la hit esplosiva di SimonteRizzo con Mathieu Ruz

TRAPANI – È disponibile da oggi “A Pila”, il nuovo singolo del duo di DJ trapanesi SimonteRizzo, in collaborazione con il pluripremiato artista colombiano Mathieu Ruz. Il brano, distribuito dall’etichetta italiana Ego Music, segna una nuova tappa internazionale per il progetto dei due siciliani.

Una vera esplosione di ritmo che fonde le sonorità latin e afro house, impreziosita dalla voce inconfondibile di Mathieu: il folklore colombiano si mescola al sound elettronico made in Italy, dando vita a una traccia destinata a far ballare i dancefloor di tutto il mondo. Tutto è al posto giusto per una potenziale hit dell’estate.

L’estate 2025 si sta rivelando rovente per SimonteRizzo. Dopo il successo a Ibiza con il progetto MamaHouse, in scena nella celebre discoteca Tantra, i due DJ sono stati protagonisti di una lunga serie di eventi in Sicilia occidentale: dal Festival dei Mari di Cornino passando per MamaHouse, Bamboo, Imperium e Baia Tre Torri, con una sequenza di live ad alta energia e date che registrano il tutto esaurito.

Ma i riflettori non si spengono: il prossimo 27 luglio saliranno sul palco del Green Valley Pop Fest di Trapani, festival musicale ecosostenibile che unisce concerti ed ecologia nel cuore della Sicilia. Un evento di prestigio che vedrà esibirsi anche artisti come Elodie, Lazza, Shiva e molti altri.

Non solo performance dal vivo: SimonteRizzo sono presenti anche nella rinomata compilation “From Mykonos” con il brano “Mamaflute”, uscito lo scorso giugno e già in rotazione nei migliori beach club europei.