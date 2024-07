Dalle 19 di oggi (20 luglio) anche a Trapani in via Torrearsa la raccolta firme contro l’autonomia differenziata

TRAPANI – Partirà oggi (20 luglio) anche a Trapani la campagna di raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, con un banchetto che verrà allestito da Cgil e Uil in via Torrearsa, dove sarà possibile aderire all’iniziativa dalle 19 alle 22,30.

“La legge sulla autonomia differenziata – spiegano i segretari generali di Cgil e Uil Trapani Liria Canzoneri e Tommaso Macaddino – va abrogata perché spaccherà l’Italia, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili disuguaglianze sociali a danno di tutta la collettività”. E aggiungono: “Mentre si invoca più Europa, più coesione territoriale e sociale, il Governo favorisce questa secessione dei ricchi, con un processo di devoluzione su materie fondamentali, dal lavoro all’ambiente, dall’energia alle politiche di sviluppo. Così si indebolisce l’intero Paese. Per evitare tutto questo – concludono – chiediamo ai cittadini di firmare per il referendum che punta ad abrogare questa legge sbagliata e ingiusta».

Nei prossimi giorni saranno organizzati ulteriori banchetti per la raccolta delle firme in vari punti della provincia di Trapani. Sarà possibile, inoltre, firmare presso le sedi di Cgil e Uil dislocate in tutto il territorio provinciale e anche online.