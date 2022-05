Daniela Mosanghini eletta segretaria generale Uil Poste Sicilia

TRAPANI – Daniela Mosanghini, componente del direttivo Uil Poste Trapani e del coordinamento Pari Opportunità Uil Trapani, è stata eletta segretaria generale Uil Poste Sicilia. Trapanese d’adozione, catanese d’origine, vive da diversi anni in città dove svolge il ruolo di consulente presso l’azienda Poste Italiane. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno votata per la fiducia accordatami […]

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno votata per la fiducia accordatami – ha affermato Mosanghini –. Confido di poter dare il mio contributo per la crescita del sindacato in termini di risultati e di consensi, grazie anche alla segreteria che mi affiancherà. Doveroso un sentito grazie ad Umberto Gentile, di cui raccolgo un’eredità importante e i valori che ci ha trasmesso. È la prima volta che una donna guida questa categoria, un incarico prestigioso che mi accingo ad affrontare con grande senso di responsabilità”.

Alla neosegretaria gli auguri di buon lavoro del segretario generale Uil Trapani: “A Daniela le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, certo che saprà fare bene grazie alle doti umane e professionali che la contraddistinguono”.