Daniele Petralia porta al Sollima i capolavori di Rachmaninov e Prokof’ev

MARSALA – I capolavori dei compositori russi Rachmaninov e Proko Prokof’ev saranno eseguiti dal pianista Daniele Petralia domenica 23 marzo alle 18:00, al Teatro Sollima di Marsala

Il Maestro Giuseppe Lo Cicero, Presidente dell’Accademia Beethoven, ha sottolineato l’importanza di questo evento.

La XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, patrocinata dalla Città di Marsala, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, si conferma come un punto di riferimento per la musica classica in Sicilia e non solo. Con questo concerto, l’Accademia celebra un quarto di secolo di impegno nel portare a Marsala artisti di livello mondiale, offrendo al pubblico occasioni uniche per vivere la grande musica dal vivo.