Danneggiamento di un veicolo in pieno centro. Denunciato un 42enne

ALCAMO – I Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno denunciato un alcamese di 42 anni con precedenti di polizia per il reato di danneggiamento.

A seguito di una serrata indagine intrapresa dagli uomini dell’Arma di Alcamo, dopo la denuncia della vittima, la quale dichiarava di aver ritrovato la propria autovettura, parcheggiata sulla pubblica via San Francesco di Paola, danneggiata in tutta la fiancata e sul cofano anteriore tramite delle rigature, si è risaliti al presunto autore tramite la visione di immagini estrapolate da circuiti di videosorveglianza pubblici e privati dove si scorge l’uomo che, dopo essersi guardato intorno, danneggia l’autovettura.

Una volta individuato il 42enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.