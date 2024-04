Danni all’automobile del direttore Manlio Viola, Cisal Palermo e Figec in visita alla redazione di BlogSicilia

PALERMO – Una delegazione della Cisal Palermo e della Figec, la Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione aderente a Cisal, ha fatto visita questo pomeriggio (8 aprile) alla redazione palermitana di BlogSicilia per manifestare solidarietà al direttore Manlio Viola, la cui automobile venerdì scorso è stata danneggiata per la terza volta in meno di 50 giorni. A comporre la delegazione Gianluca Colombino e Nicolò Scaglione per la Cisal e Giulio Francese, Daniele Ditta e Roberto Immesi per la Figec.

“I danneggiamenti all’automobile del direttore di BlogSicilia, Manlio Viola, sono episodi inquietanti e l’ennesima prova delle condizioni a volte difficili in cui si trovano a lavorare i giornalisti – dicono i rappresentanti di Cisal e Figec -. Difendere la libertà di stampa significa anzitutto assicurare ai giornalisti le dovute tutele e la nostra visita alla redazione di BlogSicilia vuole essere un segno concreto di solidarietà a Viola e alla sua redazione che vada oltre le semplici parole”.

All’incontro, oltre al direttore Viola, era presente anche l’editore di BlogSicilia Biagio Semilia. “Un momento di utile confronto per ribadire che il lavoro dei giornalisti rappresenta un servizio indispensabile per la collettività e la democrazia stessa”.