Danylo Saienko trionfa al Concorso Pianistico Internazionale “Domenico Scarlatti”

TRAPANI – Si è conclusa a Trapani la terza edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Domenico Scarlatti”, che ha visto trionfare il pianista ucraino Danylo Saienko. La manifestazione, svoltasi dal 5 al 12 aprile presso il Palazzo della Provincia, ha attirato oltre 50 virtuosi da tutto il mondo, culminando nella premiazione dei vincitori durante il concerto finale.

Al termine di una settimana di intense audizioni, la giuria internazionale presieduta dal celebre pianista britannico Leslie Howard ha assegnato il secondo posto alla connazionale del vincitore, Tetiana Donets, confermando l’eccellenza della scuola pianistica ucraina. Sul podio anche la tedesca Sonja Kowollik (terzo posto) e la cinese Rongrong Guo (quarto posto).

Il vincitore Danylo Saienko si è aggiudicato un premio del valore complessivo di 7.000 euro, comprensivo di borse di studio, una serie di concerti in illustre sedi internazionali e un contratto discografico con la casa spagnola KNS. La seconda classificata Tetiana Donets ha ricevuto un premio di 3.000 euro, mentre la tedesca Sonja Kowollik, terza classificata, ha ottenuto 1.500 euro. Alla cinese Rongrong Guo, quarta classificata, è andato un premio di 800 euro. Sono stati inoltre assegnati il “Premio Scarlatti” di 500 euro per la migliore esecuzione di una sonata di D. Scarlatti e il “Premio Nina Tichman” di 300 euro per la migliore interpretazione di una composizione contemporanea.