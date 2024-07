Dat cancella otto voli tra Trapani, Palermo e Pantelleria; i passeggeri potranno richiedere una compensazione di 250 euro

TRAPANI – Martedì 23 luglio si è rivelata una giornata difficile per i passeggeri della DAT (Danish Air Transport), con la cancellazione di otto voli che collegavano Pantelleria con Trapani e Palermo. Secondo quanto riportato da ItaliaRimborso, tutti i passeggeri coinvolti avranno diritto a una compensazione di 250 euro, come previsto dalle normative europee.

Ecco l’elenco completo dei voli cancellati:

DX1832 Pantelleria-Trapani delle ore 7:00

DX1831 Trapani-Pantelleria delle ore 8:10

DX1822 Pantelleria-Palermo delle ore 9:35

DX1821 Palermo-Pantelleria delle ore 10:50

DX1828 Pantelleria-Palermo delle ore 12:35

DX1827 Palermo-Pantelleria delle ore 13:50

DX1836 Pantelleria-Trapani delle ore 15:50

DX1835 Trapani-Pantelleria delle ore 17:00

Queste cancellazioni hanno causato disagi notevoli per i passeggeri, molti dei quali avevano programmato viaggi di lavoro o vacanze. ItaliaRimborso, specializzati nella tutela dei diritti dei viaggiatori aerei, ha subito offerto assistenza ai passeggeri colpiti, avendo riscontrato che vi è responsabilità della compagnia aerea per le cancellazioni.

Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo, salvo circostanze eccezionali. Nel caso delle cancellazioni del 23 luglio, non sono state comunicate motivazioni specifiche che esonererebbero la compagnia dall’obbligo di risarcimento. Pertanto, ogni passeggero dei voli cancellati potrà richiedere la compensazione di 250 euro.

ItaliaRimborso ha messo a disposizione una procedura semplice e veloce per richiedere la compensazione. L’intervento di ItaliaRimborso in questa situazione evidenzia l’importanza di conoscere i propri diritti come passeggeri aerei. In situazioni di disagio come quella di ieri, poter contare su un’organizzazione competente che gestisce le richieste di compensazione può fare la differenza tra un’esperienza frustrante e una risoluzione rapida ed efficace.

Per ulteriori informazioni, i passeggeri possono visitare il sito web www.italiarimborso.it e seguire le istruzioni per la richiesta di risarcimento.