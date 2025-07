Dazi: Confimprenditori, “Il governo ha firmato la fine del Made in Italy”

ROMA – “Accettando in silenzio lo scellerato accordo di Ursula von der Leyen con Donald Trump, il governo italiano ha celebrato il funerale del Made in Italy. Mentre il nostro governo e i grandi Paesi europei si affannano a discutere di dazi, il costo dell’energia e l’invasione cinese nell’automotive e nella moda a cui stiamo assistendo in silenzio decreteranno la fine delle piccole e medie imprese italiane. Con il nuovo accordo firmato tra Unione Europea e Stati Uniti, l’Europa si è impegnata ad acquistare 750 miliardi di dollari in tre anni di gas naturale liquefatto (GNL) e combustibile nucleare, ovvero 250 miliardi all’anno. Una scelta scellerata, che invece di rafforzare la nostra autonomia strategica scarica un prezzo altissimo sulle economie produttive del continente. Per l’Italia, che rappresenta circa il 13% dei consumi energetici europei, significa sborsare oltre 30 miliardi di euro all’anno per acquistare energia americana con un sovrapprezzo stimato attorno al 25% rispetto a quanto pagheremmo per il gas via tubo”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“Stiamo parlando di 7,5 miliardi di euro in più ogni anno a carico delle piccole e medie imprese italiane. Le imprese manifatturiere spenderanno in media 5.600 euro in più all’anno, quelle del commercio 1.100 euro, e le PMI del terziario oltre 800 euro. Nel frattempo le auto elettriche cinesi a basso costo stanno invadendo il mercato europeo e lo stesso sta avvenendo nel settore del fast fashion, dove prodotti importati a costi stracciati, fuori da ogni controllo ambientale e sociale, stanno distruggendo il tessuto commerciale delle nostre città, soffocando le produzioni locali e mandando in crisi interi distretti dell’artigianato e della moda. L’Europa deve svegliarsi. E l’Italia, se non vuole rimanere spettatrice, deve cominciare a difendere davvero chi produce, chi crea occupazione, chi ogni giorno tiene in piedi l’economia reale”.