Debutta, in prima assoluta mondiale, “La ragazza imprudente” di Joe Schittino: un’opera sull’imperfetta bellezza del desiderio

TRAPANI – Il desiderio, motore umanissimo e talvolta pericoloso che regola il mondo: è questo il cuore de “La ragazza imprudente“, l’opera contemporanea di Joe Schittino che debutta in prima assoluta mondiale l’11 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Tonino Pardo di Trapani, nell’ambito della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese.

Una commedia musicale in cinque scene e un intermezzo firmata dal compositore siciliano Joe Schittino su libretto di Gianni Rigamonti, con la regia, le scene e i costumi di Giuseppe Amato.

Sul palco un cast d’eccezione: Paola Vero (Angela), Grazia Sinagra (Chita), Silvia Regazzo (Sofia), Blagoj Nacoski (Diego), David Costa Garcia (Alfredo) e Massimo Modoni (Armando), accompagnati dall’Ensemble strumentale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sotto la direzione di Mirco Reina.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.

