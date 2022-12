Deceduta la prof.ssa Enza Rita Colicchi, nipote dell’on. Vincenzino Culicchia. I Funerali saranno celebrati domani a Messina

MESSINA – E’ deceduta per una caduta dal balcone che le è stata fatale, la prof.ssa Enza Colicchi, nipote dell’on. Enzo Culicchia in quanto figlia del fratello Calogero. Settantuno anni, in pensione da due, è stata apprezzata docente universitaria, che ha insegnato da professore ordinario Pedagogia generale e Filosofia dell’educazione nell’Università di Salerno e, successivamente, […]

MESSINA – E’ deceduta per una caduta dal balcone che le è stata fatale, la prof.ssa Enza Colicchi, nipote dell’on. Enzo Culicchia in quanto figlia del fratello Calogero. Settantuno anni, in pensione da due, è stata apprezzata docente universitaria, che ha insegnato da professore ordinario Pedagogia generale e Filosofia dell’educazione nell’Università di Salerno e, successivamente, in quella di Messina. Ha al suo attivo oltre un centinaio di pubblicazioni tra monografie, saggi in volumi collettanei, articoli su rivista, curatele, relazioni a convegni nazionali e internazionali.

I funerali si terranno domani 12 dicembre alle 15,30 nella Cattedrale di Messina.