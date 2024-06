Decisamente migliorata la seconda edizione dell’Infiorata di Partanna per numero di quadri religiosi e per successo di pubblico

PARTANNA – Grande successo di pubblico per la seconda edizione dell’Infiorata di Partanna. Una serie di quadri religiosi hanno abbellito l’intera via Regina Elena, inoltre, alcuni balconi sono stati ornati di lenzuoli, coperte, striscioni con iconografie spirituali. Molte associazioni, famiglie, volontari, gia da ieri mattina (2 giugno), hanno collaborato per dar vita a 15 opere per una lunghezza totale di 100 metri. L’Infiorata, in onore del Corpus Domini, è stata definita la più grande della provincia di Trapani ed ha attirato diversi visitatori dai paesi limitrofi. A chiudere la due giorni d’arte, la processione del Corpus Domini che dalla Chiesa Madre ha attraversato l’intero corso Vittorio Emanuele per giungere all’altare religioso in Piazza Falcone Borsellino. In serata, le luci a festa di Via Regina Elena hanno reso il percorso dell’Infiorata molto suggestivo.

Stefano Caruso