TRAPANI – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si è tenuto ieri pomeriggio (24 novembre), “Degne di Nota”, concerto di denuncia e lotta contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa è stata occasione per coniugare la bellezza della Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, affidata alle cure del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, che compie 40 anni, con un momento di riflessione sul tema, finalizzato a diffondere e radicare il rifiuto assoluto della violenza sulle donne.

All’evento hanno preso parte i sottoscrittori del “Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, sottoscritto in Prefettura il 28 novembre 2024, testimoniando con la loro presenza l’impegno istituzionale e comune nella lotta a ogni forma di violenza di genere.

Maria Teresa Coraci, attrice e autrice siciliana, ha letto il suo “Ritratto di Nadia Anjuman Herawi”, Enrico Stassi, attore e regista, ha letto “Da maschio ai maschi sul femminicidio” di Giorgio Fontana, con gli interventi musicali del Maestro Leonardo Nicotra.