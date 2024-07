DeGusti Arte – Summer Edition: vino, arte e sapori di Sicilia

TRAPANI – Ha preso il via a Trapani DeGusti Arte, promosso dalla società “Inkilo” di Palermo con il patrocinio del Comune di Trapani. Fino al 7 luglio, la storica Piazza Ex Mercato del Pesce a Trapani ospiterà questa manifestazione che unisce i sapori e le tradizioni della Sicilia con l’arte e la cultura.

Ogni giorno, dalle 17:00 alle 24:00, i visitatori potranno partecipare a degustazioni e talk show, condotti dall’artista internazionale Dario Denso Andriolo. Gli incontri, che iniziano alle 19:00, metteranno in luce l’imprenditoria femminile e giovanile nel settore vitivinicolo, con uno sguardo approfondito sui progetti futuri di alcune delle aziende più innovative della Sicilia.

L’evento non si limita alla degustazione di vini. Nell’ambito della manifestazione verrà presentato il contest per la migliore etichetta artistica, sottolineando la crescente importanza dell’arte nel mondo del vino.

Una sorprendente novità è la presenza di tartufi siciliani.

DeGusti Arte si propone anche come volano per il turismo enogastronomico in Sicilia.

Con un ingresso di 10€, che include dieci degustazioni, DeGusti Arte offre un’opportunità unica per immergersi nella cultura enogastronomica e artistica siciliana. L’evento culminerà domenica 7 luglio con la premiazione del contest dell’etichetta.