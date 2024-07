Deliberato dalla Giunta Comunale il calendario di eventi della ventiduesima edizione di ArteMusiCultura, organizzata dal Comune di Partanna. A breve sarà ufficialmente presentato mediante locandine e brochure

PARTANNA – È stato deliberato dalla Giunta Comunale il calendario di eventi della ventiduesima edizione di ArteMusiCultura, organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, l’Unione dei Comuni della Valle del Belice, del Parco Archeologico di Selinunte e della Fondazione Tusa. Il programma della XXII Edizione, che a breve sarà ufficialmente presentato mediante locandine e brochure distribuite a tutta la cittadinanza, riserva un’estate ricca di eventi, concerti, film, eventi sportivi e culturali in diverse location della città.

Dal primo luglio e fino all’8 settembre 2024, Partanna farà da cornice, come già avvenuto con grande successo la scorsa estate, ad una serie di eventi nei luoghi più rappresentativi della città, tra cui piazza Falcone Borsellino, il Teatro “Lucio Dalla”, il Castello Grifeo e piazza Adragna, il Chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine e l’area archeologica di contrada Stretto. Quest’ultima sarà principale protagonista della prima edizione del festival “Musiche e parole per un’estate a Partanna”, kermesse di 7 appuntamenti presentata in anteprima alla Feltrinelli di Palermo, e che prevede la collaborazione con prestigiose istituzioni culturali di Palermo come il Teatro Biondo, il Conservatorio Alessandro Scarlatti, le associazioni “Antonio Il Verso” e “Figli d’Arte Cuticchio”.

Quest’anno, si aggiunge una novità. Sarà dato ancora più spazio ad un evento dedicato a bambini e ragazzi, coinvolgendo un loro posto del cuore: il cosiddetto “Museo Urbano di via Caprera”, che sarà oggetto di un primo tentativo di riqualificazione con un’opera di Street Art a cura del Collettivo FX.

“ArteMusiCultura 2024 – ha evidenziato il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni – sarà un’occasione unica, ancora una volta e grazie all’ampia offerta del calendario proposto, per immergersi nella bellezza e nella ricchezza culturale del nostro territorio. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con enti e organizzazioni di rilievo, sponsor privati e associazioni del territorio, la rassegna farà di Partanna il luogo ideale per gli amanti della musica, del cinema, dell’arte, del buon cibo, dello sport e… delle stelle”.

Non mancano eventi enogastronomici e di valorizzazione dei prodotti tipici, come la Sagra della Cipolla Rossa di Partanna. “Il 15 agosto – ha ribadito con soddisfazione l’assessore al ramo Massimiliano Atria – arriva in piazza l’esplosiva Elettra Lamborghini con i suoi brani reggeaton e il 31 luglio, al Teatro Lucio Dalla, l’artista multiplatino Mr Rain. Spazio anche per Emanuela Aureli, l’imitatrice dai mille volti e coach di successo in Tale e Quale show. Ci sarà spazio anche per il Silent Disco in piazza, Yoga e Pilates al tramonto, cinema all’aperto per grandi e piccini, trekking archeologici, osservazioni astronomiche, “Letture nel Chiostro”, giornate dedicate allo sport e tanto altro ancora.