Denunciata una donna per furto in attività commerciale

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno denunciato una donna di 38 anni per il reato di furto aggravato all’interno di un’attività commerciale della città.

A seguito della denuncia presentata da personale del negozio i Carabinieri hanno intrapreso un’attenta attività di indagine raccogliendo gravi indizi di colpevolezza sulla donna ben nota agli operanti per i numerosi precedenti a suo carico.

Ad incastrarla le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza ed analizzate dagli uomini dell’Arma che la ritraggono, unitamente ad un uomo non identificato, mentre sembrerebbe trafugare 200 euro dal registratore di cassa approfittando di un momento di distrazione del personale dipendente.

Identificata veniva perciò denunciata, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo che era insieme a lei.