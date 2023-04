Denunciato dai Carabinieri presunto ladro seriale

ALCAMO – I Carabinieri della Sezione Operativa di Alcamo hanno denunciato un giovane classe 2003, alcamese, con precedenti di polizia per i reati di furto aggravato e furto in abitazione. Da una serie di accertamenti messi in atto dagli inquirenti sarebbe emerso, tramite l’acquisizione di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza della città ed escussione […]

ALCAMO – I Carabinieri della Sezione Operativa di Alcamo hanno denunciato un giovane classe 2003, alcamese, con precedenti di polizia per i reati di furto aggravato e furto in abitazione.

Da una serie di accertamenti messi in atto dagli inquirenti sarebbe emerso, tramite l’acquisizione di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza della città ed escussione di alcuni testimoni, che il 19enne sarebbe l’autore di alcuni furti messi a segno nei giorni scorsi tra i quali un furto in abitazione dove sarebbero stati asportati una matassa di filo di rame di circa 100 mt. e un trapano a percussione a batteria; un monitor LCD che sarebbe stato asportato in danno di un’associazione religiosa; dei raccordi in metallo per tubature che hanno causato la rottura del contatore dell’acqua di una società di servizi sanitari. Infine nell’area condominiale di uno stabile sito in pieno centro sono stati sottratti una lancia in ottone di un manicotto antincendio e un rubinetto con raccorderia varia. Dalle immagini estrapolate e dalle testimonianze sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza sul giovane che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.