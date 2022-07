NAPOLA – I Carabinieri delle Stazioni di Napola e Fulgatore hanno denunciato un trapanese di 45 anni per il reato di combustione illecita di rifiuti. I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, notando un’alta ed intensa colonna di fumo poco distante dalla loro posizione si precipitavano per capire la provenienza della stessa. Giunti […]

NAPOLA – I Carabinieri delle Stazioni di Napola e Fulgatore hanno denunciato un trapanese di 45 anni per il reato di combustione illecita di rifiuti.

I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, notando un’alta ed intensa colonna di fumo poco distante dalla loro posizione si precipitavano per capire la provenienza della stessa.

Giunti nella via Viale, nei pressi del parco acquatico “Ericelandia”, notavano il 45enne che avrebbe dato fuoco ad un cumulo di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da plastica, parti di alluminio e vetro illecitamente depositati.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.