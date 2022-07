Depurazione: Commissario, consegnati i lavori per la fognatura di Triscina a Castelvetrano

CASTELVETRANO – A Castelvetrano, nella frazione costiera di Triscina, comincia la costruzione della rete fognaria nera che convoglierà i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia. L’opera è tra quelle gestite dal Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni, perché necessaria all’uscita dell’agglomerato di Castelvetrano dall’infrazione comunitaria 2004/2034, giunta fino allo stadio di […]

CASTELVETRANO – A Castelvetrano, nella frazione costiera di Triscina, comincia la costruzione della rete fognaria nera che convoglierà i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia. L’opera è tra quelle gestite dal Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni, perché necessaria all’uscita dell’agglomerato di Castelvetrano dall’infrazione comunitaria 2004/2034, giunta fino allo stadio di sanzione pecuniaria dopo la condanna della Corte di Giustizia europea.

I lavori sono stati consegnati oggi (21 luglio) dal Consorzio Concise che svolge la Direzione dei Lavori all’impresa appaltatrice Costruzione Dondi S.p.A.. Presenti l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Girolamo Turano, il Subcommissario per la Depurazione Riccardo Costanza, il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, il Responsabile del Procedimento Cecilia Corrao.

La gara d’appalto è stata aggiudicata per un importo di circa 13,8 milioni di euro, che serviranno nei successivi 495 giorni naturali e consecutivi a realizzare la raccolta delle acque reflue della località Triscina, al servizio di ventiduemila abitanti equivalenti. Previsti 70 chilometri di rete fognaria a Triscina e un sistema di sedici sollevamenti che permetterà di superare i dislivelli esistenti e convogliare le acque nere, con una lunga condotta premente di oltre otto chilometri, all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia, i cui lavori di adeguamento sono in fase di ultimazione, sempre a cura del Commissario per la Depurazione.

“Quando le istituzioni lavorano in sinergia – sottolinea l’assessore Turano – i risultati arrivano velocemente. Con il governo Musumeci è iniziata una nuova fase del rapporto con il Commissario unico per la depurazione che ci ha portato alla definizione di molte procedure e all’avvio di numerosi lavori indispensabili dal punto di vista ambientale e che avranno notevole impatto per la vivibilità dei territori da parte di cittadini e turisti”.

“Si può aprire finalmente – spiega il Subcommissario Costanza – il cantiere di un’opera attesa e necessaria, perché collegherà un’area balneare fin qui sprovvista di rete nera al rinnovato impianto comunale. Una soluzione – conclude Costanza – che farà crescere la qualità ambientale di una località a forte vocazione turistica e avrà anche un impatto economico positivo sul territorio”.

Esprime compiacimento il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, che così commenta: “La rete fognaria di Triscina, che convoglierà i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia, è un’opera che i cittadini di Castelvetrano attendono da diversi anni. – Continua il primo cittadino – È un primo importantissimo passo per la riqualificazione di una borgata a forte vocazione turistica, da troppo tempo abbandonata. L’opera è fondamentale per il recupero urbanistico della borgata e si colloca in una programmazione economica per la rigenerazione del territorio”.