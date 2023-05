Detenuto del carcere minorile prima distrugge la cella e poi si impicca: Salvato dagli agenti di polizia giudiziaria

PALERMO – Giornata da incubo, l’ennesima, nell’Istituto penale per minorenni di Palermo, dove solo grazie al tempestivo e professionale intervento della Polizia Penitenziaria si è impedito che un detenuto si togliesse la vita. La notizia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPe, per voce del Segretario Generale Donato Capece: “E’ stato un Primo maggio di alta […]

PALERMO – Giornata da incubo, l’ennesima, nell’Istituto penale per minorenni di Palermo, dove solo grazie al tempestivo e professionale intervento della Polizia Penitenziaria si è impedito che un detenuto si togliesse la vita.

La notizia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPe, per voce del Segretario Generale Donato Capece: “E’ stato un Primo maggio di alta tensione nel carcere minorile di Palermo. Nella serata, infatti, un detenuto straniero ha infatti prima distrutto la cella in cui è ristretto e poi ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato solo grazie all’intervento della Polizia penitenziaria. Ha tentato di impiccarsi utilizzando il lenzuolo, che ha legato al collo e alle sbarre della finestra. A quel punto, i poliziotti penitenziari nel giro di controllo sono tempestivamente intervenuti ed hanno per fortuna cambiato il corso del destino del detenuto, sottraendolo alla morte. Restano ignote le motivazioni che hanno portato il detenuto a porre in essere il gesto estremo. In ogni caso, il dato certo è che la scelta di distruggere quel che aveva la cella per poi tentare di togliersi la vita è originata evidentemente da uno stato psicologico di disagio. E’ un dato oggettivo che chi è finito nelle maglie della devianza spesse volte è portatore di problematiche personali sociali e familiari”.

Il segretario del SAPPE, Capece, ricorda che “il SAPPE chiede, da anni, l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle loro carceri, le pene come anche la riapertura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario, anche minorile. Ed è grave la sottovalutazione delle grida di allarme che il SAPPE lancia da mesi sulla crisi delle carceri minorili e dei detenuti che ospitano, sempre maggiormente caratterizzati da profili criminali di rilievo già dai 15/16 anni di età e contestualmente da adulti fino a 25 anni che continuano ad essere ristretti per una scelta politica che si è dimostrata pericolosa ed assurda”.