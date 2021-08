Di Dio (ConfCommercio Palermo): “Massima solidarietà a Cleo Li Calzi, non sarà sola nel suo impegno e nelle sue lotte per il riscatto di questa terra”

PALERMO – Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, a commento dell’atto vandalico subito da Cleo Li Calzi, ex assessore regionale al Turismo, consigliere d’amministrazione di Gesap e socia di Confcommercio e Terziario Donna Palermo, ha detto: “Massima solidarietà a Cleo Li Calzi, donna intelligente e coraggiosa, manager di successo che oltre a essere un’importante risorsa per il tessuto politico e sociale di questa terra, è impegnata da anni – anche dall’interno di Confcommercio – a rappresentare i diritti delle donne contro ogni discriminazione e a favore di una vera politica delle pari opportunità. Lo squallido episodio da lei subito è un inquietante segnale di violenza che non può essere sottovalutato anche in considerazione del limpido impegno a favore della legalità che ha sempre animato la sua attività professionale e umana. Ci auguriamo che le indagini avviate sull’episodio possano fare immediata chiarezza, non sarà sola a continuare nel suo impegno e nelle sue lotte per il riscatto di questa terra”.