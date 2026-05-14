Diabolik arriva in Sicilia. “Il Tesoro di Segesta”, un albo speciale tra fumetto e valorizzazione del patrimonio culturale

SEGESTA – Ci sono due ombre nere che si insinuano tra le colonne bianche di Segesta. Veloci, quasi invisibili, attraversano il tempio nel silenzio della notte siciliana, per un istante sembrano fantasmi antichi. Ma quelle sagome inconfondibili appartengono a Diabolik ed Eva Kant in fuga con un tesoro: una maschera preziosa parte della collezione di un lobbista greco dal pedigree non proprio adamantino. Il Re del Terrore si è travestito ancora una volta per confondersi tra gli spettatori del SegestaTeatroFestival, ha “studiato” il Parco archeologico sui manoscritti della Biblioteca Fardelliana e ha ritrovato gli antichi passaggi che conducevano al mare, quelli che gli archeologi cercano da secoli: sarà la via di fuga del ladro creato dalle sorelle Giussani nell’ormai lontano 1962. Per la prima volta in assoluto Diabolik arriva in Sicilia e sceglie un parco archeologico che nell’elegante bianco e nero delle edizioni Astorina, sembra quasi brillare. “Il Tesoro di Segesta” è l’albo speciale di Diabolik realizzato per Trapani Comix & Games grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Segesta, CoopCulture, Nerd Attack ETS e Astorina.

Un lavoro costruito a più mani — quasi tutte siciliane — che si inserisce in una nuova idea di valorizzazione del patrimonio: non soltanto visite guidate, studi o scavi, ma modi diversi di raccontare un luogo antico e di avvicinarlo anche a pubblici trasversali. In questo caso attraverso il fumetto, il noir e una delle icone più riconoscibili della cultura pop italiana. Sarà un punto di partenza perché l’albo sarà l’ambasciatore del Parco archeologico alle vetrine turistiche internazionali di settore (come Rimini o Londra); sono in programma mostre delle tavole originali, laboratori didattici e iniziative rivolte ad appassionati, collezionisti e studenti. Già in autunno, una caccia al tesoro per famiglie sulle orme del fumetto, workshop per i ragazzi che incontreranno gli sceneggiatori e i disegnatori.

Edizione speciale fuori commercio (16 pagg. già ricercata dai collezionisti di Diabolik), è stata realizzata da un team di autori di origine isolana, tutti dal profilo nazionale o internazionale, che hanno lavorato sugli spunti offerti dal Parco: soggetto e sceneggiatura sono di Tito Faraci (Topolino, Paperinik, Zagor, Dylan Dog, il primo italiano a firmare per la Marvel) e Marco Rizzo (Feltrinelli, Disney, Marvel, Panini), i disegni e la copertina sono stati affidati a Claudio Stassi (Bonelli, Dampyr) con i colori di Laura Piazza (Bonelli), mentre il lettering è di Maurizio Clausi (Feltrinelli, Tunué, Panini). Il fumetto è stato sviluppato con il coordinamento del Trapani Comix e la supervisione editoriale di Astorina.

L’albo non sarà in vendita, ma legato alle attività di fidelizzazione del Parco archeologico di Segesta, come l’acquisto di abbonamenti per il SegestaTeatroFestival o materiali al bookshop. Un’occasione per scoprirlo sarà naturalmente il Trapani Comix & Games, in programma dal 22 al 24 maggio a Villa Margherita a Trapani dove farà parte dei gadget legati al Golden Pass del festival. La sua prima presentazione sarà al Salone del Libro di Torino, poi sabato 23 maggio alle 18 al Trapani Comix.

“Rendiamo contemporaneo ciò che è antichissimo, regalando una nuova vita e cercando un dialogo con il pubblico di domani – spiega il direttore di Segesta, Luigi Biondo che appare a sorpresa anche in un cameo del fumetto –. Abbiamo suggerito spunti e racconti a disegnatori e sceneggiatori, scoprendo insieme un nuovo modo di valorizzare un sito archeologico”. “Il pubblico cambia velocemente: un fumetto che parla il linguaggio contemporaneo e immediato delle immagini, riesce ad avvicinarlo e renderlo partecipe – interviene Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture che cura i servizi al pubblico del Parco di Segesta – è un progetto di valorizzazione al passo con i tempi”. “Nel 2019, quando è nato il progetto Trapani Comix & Games, immaginare un albo speciale di Diabolik realizzato insieme a noi sembrava qualcosa di semplicemente folle. E invece oggi è realtà. “Il Tesoro di Segesta” è un piccolo sogno diventato carta, inchiostro e visione. È il Re del Terrore che arriva per la prima volta in Sicilia e incontra uno dei luoghi più iconici della nostra terra” spiega il direttivo di Nerd Attack ETS.

Il Trapani Comix – festival Mediterraneo della cultura pop, organizzato da Nerd Attack ETS con il Comune di Trapani e il Luglio Musicale Trapanese, fa parte della rete nazionale RIFF che riunisce alcuni dei più importanti festival italiani del fumetto. È una comic convention, un punto d’incontro tra gli appassionati, gli operatori e gli esperti del settore. La settima edizione del Trapani Comix si svolge dal 22 al 24 maggio a Villa Margherita a Trapani.