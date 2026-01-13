Dicembre, servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio

TRAPANI – Nel mese di dicembre 2025, nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i Sindaci del territorio, declinati in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 62 servizi straordinari del territorio che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 5.931 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 37 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state denunciate n. 7 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di novembre sono state accertate n. 532 infrazioni, di cui n. 8 per eccesso di velocità, n. 10 per guida in stato di ebbrezza, n. 7 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 75 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 7 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 9 per circolazione senza uso del casco, n. 20 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 118 per circolazione con veicolo senza revisione.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada sono stati n. 9 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 59 per circolazione senza assicurazione, n. 2 per assicurazione scaduta e n. 22 per altri motivi.

Nel corso del mese di dicembre sono state impiegate per il controllo di strade e autostrade n. 345 pattuglie che hanno controllato n. 2.510 persone, n. 1.638 veicoli e contestato n. 520 infrazioni.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state n. 13. Sono state ritirate n. 34 patenti di guida e n. 34 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati n. 1.024 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati n. 1.399, di cui n. 4 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre un conducente è stato denunciato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha portato al controllo di n. 100 veicoli pesanti, accertando n. 37 infrazioni. L’espletamento di attività di Polizia giudiziaria ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente n. 4 persone denunciate in stato di libertà.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati n. 2, di cui un’autofficina e un’autorivendita. A quest’ultima è stata rilevata un’infrazione.

La Polizia Stradale di Trapani, con proprio personale specializzato, ha, inoltre, contribuito alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella “terra dei fuochi”, tra le province di Napoli e Caserta.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di dicembre, ha sottoposto n. 10 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 5 sono risultate irregolari: n. 3 nell’edilizia e n. 2 nel terziario e commercio. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nei fine settimana del decorso mese di dicembre, sono proseguiti serrati i controlli interforze ad “alto impatto”, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Risultano:

● N. 620 persone identificate (di cui n. 117 con precedenti di polizia e n. 13 extracomunitari);

● N. 310 veicoli controllati;

● N. 25 violazioni al Codice della Strada accertate;

● N. 2 sequestri amministrativi di veicoli;

● N. 1 persona deferita in stato di libertà.

Da n. 25 servizi nei comuni di Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure”, risultano:

● N. 207 controlli su strada;

● N. 17 sanzioni elevate;

● N. 14 persone deferite all’A.G.;

● N. 12 persone arrestate;

● N. 14 sequestri, di cui stupefacenti: gr. 106,10 hashish, gr 67,00 di crack e gr. 82,07 di cocaina; armi: n.1.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 44 provvedimenti di sospensione, di cui n. 9 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 2 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), n. 22 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e n. 11 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di dicembre n. 13 colloqui e notificato n. 17 convocazioni, emanando n. 27 provvedimenti sanzionatori e n. 6 formali inviti.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati disposti n. 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono stati emessi n. 3 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo: nel settore dell’agricoltura (coltivazione uva), nel settore del commercio (materiale di costruzioni) e nel settore dell’allevamento (pastorizia), da cui sono scaturiti n. 5 provvedimenti con esito interdittivo sulla piattaforma BDNA. Sono state inserite negli elenchi della White List n. 28 ditte.

Nel decorso mese di dicembre, sono stati emessi n. 10 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti degli immigrati di cui n. 9 per allontanamento e n. 1 per superamento del reddito.