Diciassette ori per le Libellule Marsala nella prima Interregionale Twirling a Patti

MARSALA – Autentica “pioggia” di medaglie per l’unico ginnasta e per le ginnaste tesserati per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling, in occasione della prima “Fase” del Campionato Interregionale Sicilia-Campania Twirling ospite sul parquet del PalaSerranò di Patti, nel Messinese, gara promossa dalla società locale Onda Sport con il supporto del Comitato regionale e della Federazione italiana Twirling.

Al culmine di due giornate particolarmente intense e di una vera e propria azione di squadra, il sodalizio lilybetano con al timone il presidente Mattia Galuppo ed il primo dirigente Fabrizio Mannone ha conquistato la bellezza di 17 medaglie d’oro nelle diverse categorie, ponendo complessivamente in bacheca 27 titoli, tra secondi e terzi posti. Un vero record societario, che surclassa il limite delle 10 medaglie d’oro conseguito al termine del Campionato italiano della specialità disputato nel mese di giugno 2024 a Montegrotto Terme (PD). Un’evidente crescita tecnica per il gruppo preparato sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile, che si appresta adesso ad affrontare con sempre maggiore fiducia le prossime due prove del Campionato Interregionale (previste ad aprile ed a maggio), propedeutiche al difficile impegno rappresentato dal Campionato Italiano serie B e C e Coppa Italia Twirling, in calendario dal 31 maggio al 2 giugno al Pala Igor di Novara, in Piemonte.

Il giovanissimo Leo De Marco si è confermato ancora una volta tra i più reattivi nella prova d’esordio di Patti, cingendo il proprio collo con ben tre medaglie d’oro. La prima ottenuta tra i Solo Cadetti Maschile A, le altre nel Freestyle Cadetti Maschile B e nel Duo Cadetti B, in questo caso in coppia acrobatica con Sara Mannone, tra gli applausi del pubblico sugli spalti. Sara Mannone ha inoltre prenotato una seconda medaglia d’oro personale, questa volta nella categoria Freestyle Cadetti B, davanti ad altre sette avversarie. In netta crescita ed evidenza nel Messinese anche la quattordicenne Dijamila Musella, pure lei rientrata a Marsala con ben tre medaglie. Più precisamente due primi posti assoluti, nel Freestyle Youth A e nell’X-Strut Youth 2011-2012 B ed un argento, ottenuto in coppia con la vice allenatrice Lucrezia De Vita, nel Duo Senior C. Quest’ultima, oltre al citato secondo posto, è stata abile nel vincere anche un oro, nella specialità X-Strut Senior B, confermando quanto di buono mostrato sinora.

Altri due primi gradini del podio portano la firma della giovanissima Gaia Pipitone, oro nel Freestyle Cadetti B (davanti ad altre cinque avversarie) così come nel Duo Cadetti C, dove, insieme con l’altrettanto giovanissima e sempre sorridente Anna Genovese (perciò oro anche lei), hanno sbaragliato la concorrenza di altre nove rivali. Le rimanenti medaglie d’oro sono state “arpionate” a Patti dalla sempre più determinata Alessia Papa (nel Solo Junior B, imponendosi su altre otto concorrenti), da Greta De Marco (prima nel Freestyle Youth C, addirittura mettendo in fila ben dodici rivali), Chiara Parisi (nella specialità X-Strut Junior A; Chiara ha già staccato il “pass” per prendere parte alla Nations Cup ed alla World Cup di Twirling, in programma l’estate prossima a Torino).

Ed ancora, memorabile duplice medaglia d’oro conquistata dalla quasi debuttante Greta Angelo, singolarmente nel Solo Youth 2011 Beginners (con altre cinque avversarie alle spalle) e nel Duo Youth Beginners, primato condiviso in questo caso con Alice Ragona (un oro anche per lei, dunque). Le altre due vittorie di tappa, al PalaSerranò, sono ancora a firma di Clara Sciacca (d’oro nel Freestyle Youth 2011 B) e del Twirl Team Senior C (la categoria prevede la consegna di una coppa alla squadra composta da Ginevra Monteleone, Adele Genovese, Chiara Parisi, Greta De Marco, Lucrezia De Vita e Chiara Chibbaro).

Sotto i riflettori, a Patti, con due medaglie d’oro in carniere, anche le libelluline Sara Sciortino (nel Duo Youth B) e Chloe Gerardi (primato anche per lei, appunto in coppia con la citata Sara Sciortino), a chiudere una serie di successi davvero memorabili. Ma non è finita. Secondo posto sul podio, con altra coppa assegnata alla squadra do’TERRA Le Libellule Italia Marsala (nel caso formata da Sara Mannone, Anna Genovese, Gaia Pipitone, Noemi Piccione e Leo de Marco) al Team Artistico Cadetti C, mentre altri argenti sono toccati ad Adele Genovese (Freestyle Junior A), Chloe Gerardi (Freestyle Youth 2012 B), Clelia Scurti (seconda posizione Freestyle Youth 2011 B, alle spalle della compagna Clara Sciacca), Chiara Chibbaro (Due Bastoni Junior B) e Ginevra Monteleone (nel Solo Youth 2012 B). Tre, ancora, le medaglie di bronzo ottenute a Patti dalla do’TERRA Le Libellule Italia Marsala, con Alessia Papa (X-Strut Junior B), Sara Pipitone (Solo Youth 2011 Beginners) ed ancora con Chiara Chibbaro (Solo Junior A). Tra gli altri risultati di rilievo colti nella prima Fase del Campionato Interregionale Twirling di Patti, sebbene ai piedi del podio, i quarti posti per Noemi Piccione (X-Strut Youth 2011-2012 B), Marta Sciacca (quarta nel Solo Junior B e nel Due Bastoni Junior B), Giulia Pipitone (anche lei per due volte, nel Freestyle Youth Beginners e nel Duo Youth Beginners, qui condiviso con Sara Pipitone) e per Anna Genovese (Freestyle Cadetti C).

Meritano infine un cenno i quinti posti ottenuti in altre categorie da Greta Monteleone, Greta De Marco, Costanza Lipani (che ha gareggiato in condizioni fisiche precarie e senza adeguato allenamento, a causa del prolungarsi di un problema all’adduttore della coscia destra) e le seste piazze a nome delle citate Chiara Parisi, Alice Ragona e Sara Sciortino.