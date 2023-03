Diego Leandro Genna presenterà domani la sua pubblicazione dal titolo “Natura Corta”

TRAPANI – Domani, venerdì 24 marzo, alle ore 18, alla Libreria Galli-Ubik Erice, in via Manzoni a Trapani, Diego Leandro Genna presenterà la sua pubblicazione dal titolo “Natura Corta”. Si tratta dell’esordio letterario dell’autore (Editore Agenzia X, Maggio 2022), che per l’occasione dialogherà con Isidoro Meli. Il libro si compone di quindici brevi storie sulle […]