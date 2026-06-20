Dieta Mima-Digiuno: Tra evidenze cardiometaboliche e orizzonti oncologici

di Davide Traina La Dieta Mima-Digiuno (DMD), un protocollo vegetale ipocalorico di 5 giorni a basso contenuto di proteine e carboidrati e ad alto contenuto di grassi sani, è da anni al centro della ricerca sulla longevità. Negli ultimi anni, la pubblicazione di robuste revisioni sistematiche e metanalisi di studi clinici controllati randomizzati ha permesso di tracciare un bilancio più nitido e oggettivo sulla sua reale efficacia e sicurezza nell’uomo.

I riscontri più solidi e concordi nella letteratura scientifica riguardano l’impatto della DMD sui fattori di rischio cardiovascolare e sulla sindrome metabolica. Metanalisi recenti confermano che l’applicazione ciclica della DMD (tipicamente 3 cicli consecutivi, uno al mese) determina

una riduzione significativa del peso corporeo, della circonferenza vita e della massa grassa, preservando al contempo la massa magra. Dal punto di vista ematologico e biochimico, i dati evidenziano un netto miglioramento del profilo lipidico (riduzione del colesterolo LDL e dei

trigliceridi), una diminuzione della pressione arteriosa e una riduzione della resistenza all’insulina. Inoltre, si osserva un abbattimento dei marker infiammatori sistemici, come la proteina C-reattiva e del fattore di crescita IGF-1, storicamente associato ai processi di invecchiamento cellulare. Un filone di forte interesse clinico è l’applicazione della DMD in oncologia come terapia adiuvante. Revisioni sistematiche evidenziano il meccanismo della “resistenza differenziale allo stress”: sotto restrizione calorica, le cellule sane entrano in modalità di mantenimento e riparazione proteggendosi dalla chemioterapia, mentre le cellule tumorali, a causa delle loro mutazioni oncogeniche, rimangono sensibili al trattamento. Studi clinici su pazienti con tumore al seno indicano che la DMD, somministrata durante la chemioterapia, ridurrebbe i sintomi della tossicità del trattamento (come vomito e neutropenia) e migliorerebbe la risposta immunitaria antitumorale. Nonostante l’accumulo di prove positive, le principali società scientifiche mondiali mantengono un approccio improntato alla cautela. La DMD non è ancora inserita come pratica terapeutica standard nelle linee guida ufficiali per la cura delle patologie croniche, venendo piuttosto inquadrata come un’opzione di ottimizzazione dello stile di vita. Gli esperti sottolineano una criticità strutturale: l’alto tasso di abbandono (dropout) dovuto alla rigidità del protocollo e la necessità di ulteriori trial clinici a lungo termine per valutarne la sostenibilità e la sicurezza negli anni.

Dr. Davide Traina Biologo Nutrizionista