Diga Trinità, Giovedì Enti interessati in Commissione ARS. On. Catania: «Lavorare per un piano di emergenza»

PALERMO – Dopo l’impegno preso durante la riunione in Prefettura a Trapani qualche giorno addietro, il deputato regionale Nicolò Catania ha chiesto per giovedì (16 marzo) l’audizione in Commissione attività produttive all’Assemblea regionale siciliana degli enti interessati alla questione sulla diga Trinità di Castelvetrano. “La riunione servirà per affrontare insieme ai tecnici della Regione la questione che preoccupa il comparto agricolo – spiega l’onorevole – lavoreremo per un piano di emergenza che possa consentire da subito di evitare di sversare l’acqua a mare, che, invece, è preziosa per usi irrigui, soprattutto in un momento così critico per le poche piogge. Ringrazio il Prefetto per la sensibilità mostrata alla problematica che adesso verrà affrontata in sede di Commissione”.