Dino Mangiaracina ha vinto il torneo di biliardo proposto dal Circolo Cacciatori di Partanna

PARTANNA – Dopo il successo di aprile del torneo di gioco a carte 500, il Circolo Cacciatori di Partanna ha proposto ai suoi numerosi soci a partire dal 27 aprile un nuovo torneo, di biliardo (Goriziana, nove birilli), che si è concluso oggi (15 giugno). 42 sono stati i partecipanti provenienti da Partanna e dai paesi vicini (Santa Ninfa, Salemi, Gibellina) dal 27 aprile, data a partire dalla quale si sono disputate tre partite al giorno. Di questi 42 partecipanti, 16 si sono qualificati per gli ottavi di finale. Le gare per gli ottavi di finale si sono concluse l’8 giugno. Le semifinali si sono disputate l’11 giugno e le finali il 14 giugno per il 3° e 4° posto e il 15 giugno per il 2° e il 1° posto. Primo si è classificato, oggi, il partannese Dino Mangiaracina, 69 anni, che ha ricevuto la coppa, secondo Luigi Manfrè. Terzo posto a Calogero Anatra e quarto posto a Giuseppe Lombardo. Il Consiglio di Amministrazione del Circolo dei Cacciatori, guidato da Filippo Cusenza, ha espresso grande soddisfazione per il successo registrato e per l’alto numero degli iscritti al VI Torneo di Goriziana 2025. Per la manifestazione il Circolo ha ricevuto il sostegno di numerose attività commerciali e il patrocinio del Comune di Partanna. Presente alla premiazione l’assessore comunale De Gennaro.

Nella foto di copertina il 1° (Dino Mangiaracina) e il 2° classificato (Luigi Manfrè). Nella prima foto sotto, il terzo classificato Calogero Anatra. Nella seconda foto sotto, il quarto classificato, Giuseppe Lombardo. Nella terza foto sotto, uno dei sostenitori del Torneo, Totò Rotolo.